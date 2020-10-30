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В Подмосковье более 700 человек приняли участие в областном чемпионате «Абилимпикс»

В Подмосковье более 700 человек приняли участие в областном чемпионате «Абилимпикс»

В Подмосковье более 700 человек приняли участие в областном чемпионате «Абилимпикс», сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«В Подмосковье завершился VI Московский областной чемпионат «Абилимпикс» – конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В этом году он проходил в дистанционно-очном формате», – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, в конкурсе приняли участие более 700 человек – количество участников по сравнению с прошлым годом увеличилось почти в два раза.

«Соревнования проходили по 75 профессиональным компетенциям, была задействована 31 региональная площадка. Наш регион является активным участником «Абилимпикс». Ежегодно в соревнованиях за первенство борются все больше ребят. Для них это прекрасная возможность не только продемонстрировать свои навыки, но и в дальнейшем трудоустроиться по профессии, ведь среди членов жюри есть руководители предприятий, которые заинтересованы в поиске новых талантов», – отметила Каклюгина.

«Абилимпикс» – международное движение, поддерживающее конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью и оказывающее содействие в их трудоустройстве. Мероприятия, связанные с ежегодным чемпионатом «Абилимпикс», включены в нацпроект «Образование» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы».

# Общество
По материалам: edu.ru

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