В Республике Алтай проходит конкурс детских рисунков «Сильные, единые»

Анастасия Иванова

Школьники Республики Алтай приглашаются к участию в конкурсе детских рисунков «Сильные, единые», приуроченному ко Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.

Организаторами являются Министерство образования и науки Республики Алтай, Республиканский центр дополнительного образования и региональное отделение Российского движения школьников.

Конкурс проводится для трех возрастных категорий: 8–11 лет; 12–15 лет; 16–18 лет.

Работы принимаются с 1 по 5 ноября включительно, подведение итогов запланировано на 6 ноября.

Для участия в конкурсе необходимо до 5 ноября 2020 года направить на электронный адрес [email protected] с пометкой «День народного единства» заявку, согласие на обработку персональных данных, фотографии работы или ссылки на публикацию на личной странице участника в соцсети «ВКонтакте» с хештегами #ДеньНародногоЕдинства04, #РДШ04, #РДШ.