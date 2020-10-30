В Роспотребнадзоре назвали ожидаемое число заболеваний на пике COVID-19

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России на пике заболеваемости COVID-19 может быть 20 тысяч новых случаев заражения в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тысяч новых случаев. Возможно, в последующем начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации», — отметила она.

Как заявила Пшеничная, все зависит от сознательности граждан и от строгого соблюдения ими профилактических мер.

В России за сутки ещё 17 717 человек заразились коронавирусом — это максимальный показатель за пандемию. Всего в стране зафиксировано 1 581 693 случая заражения. За всё время скончались 27 301 человек, а выздоровели — 1 186 041.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 45 миллионов.

Как сообщил профессор Виктор Зуев в интервью «Парламентской газете», стабилизации эпидемиологической ситуации будет способствовать вакцинация и усиление масочного режима.