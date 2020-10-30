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В России впервые выявили более 18 тысяч новых случаев коронавируса

В России впервые выявили более 18 тысяч новых случаев коронавируса
Число случаев COVID-19 выросло на рекордные 18 283, до 1 599 976, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Предыдущий рекорд по суточному приросту был зафиксирован накануне и составил 17 717 случаев в РФ.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 283 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4072 (22,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
# Россия
По материалам: ria.ru

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