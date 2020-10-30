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В СНБО заявили об угрозе нацбезопасности из-за решения «определенных органов власти»

В СНБО заявили об угрозе нацбезопасности из-за решения «определенных органов власти»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов увидел в решении «определенных органов государственной власти» угрозу нацбезопасности.

При этом он не указал, о каких «органах государственной власти» идет речь.

«Решение определенных органов государственной власти носят антигосударственный и антиконституционный характер. Считаю, что их отдельные действия несут угрозу национальной безопасности Украины», — написал он в Facebook.
27 октября Конституционный суд отменил ст. 366−1 УК Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточный доступ к реестру деклараций и мониторинг образа жизни.

В НАПК заявили, что соответствующее решение судьи приняли в собственных интересах.

По данным антикоррупционного ведомства, двое членов КСУ внесли в свои декларации недостоверные данные, и теперь, вероятно, пытаются избежать ответственности.

Во исполнение решения Конституционного суда НАПК закрыло реестр электронных деклараций. Реестр не будет работать с 18:00 28 октября до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон по электронному декларированию.

Кроме того, в НАПК заявили, что своим решением КСУ заблокировал назначение победителей местных выборов, прошедших 25 октября.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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