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В Совфеде поддержали концепцию законопроекта о Госсовете

В Совфеде поддержали концепцию законопроекта о Госсовете
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству, а также комитеты СФ по федеративному устройству, по бюджету и по регламенту поддержали концепцию законопроекта о Госсовете, сообщил РИА Новости председатель конституционного комитета Андрей Клишас.

"Комитеты поддержали концепцию законопроекта", - сказал он.

Сенатор отметил, что документ направлен на установление статуса Госсовета, формирование правового регулирования организации публичной власти и развитие федеративных принципов, заложенных в Конституции РФ.


Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ. Согласно инициативе, в состав обновленного Госсовета войдут президент, глава кабмина, председатели обеих палат парламента, члены администрации президента и руководители регионов. Планируется, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.
# Политика
По материалам: ria.ru

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