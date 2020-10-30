В трех пещерах в Испании обнаружены изображения животных времен палеолита

Вадим Карасев

Коллектив археологов из Саламанкского университета, Университета Кантабрии, Университета Страны басков и Национального центра исследований эволюции человека (CENIEH) обнаружил на стенах трех пещер в холме Айцбитарте (Aitzbitarte) вырезанные рисунки животных: зубров, лошадей, диких быков и птиц, а также нефигуративные изображения.

Известняковый холм Айцбитарте находится на территории муниципалитета Рентерия на территории Страны басков. Внутри него в ходе карстовых процессов возник ряд связанных друг с другом пещер. Первые исследования в них были начаты еще в XIX веке, но планомерные раскопки археологи стали проводить там только в 1960–1964 годах, когда были обнаружены следы присутствия людей в пещере Айцбитарте IV. Дальнейшие исследования велись в 1985–2002 годах и далее. Были найдены каменные орудия среднего и позднего палеолита, кости быков, зубров, оленей, серн, птиц, рыб и раковины моллюсков. В пещере Айцбитарте IV в 2012 году обнаружили первые признаки палеолитического настенного искусства в виде бесформенных остатков красного пигмента, среди которых, возможно, есть зооморфное изображение.

В 2015 году настенные изображения были найдены на стенах пещер Айцбитарте III, V и IX. Исследователи отмечают, что подобный стиль изображений ранее не был известен на севере Пиренейского полуострова. Ближайшие аналоги можно найти на юго-востоке Франции в пещерах Гаргас, Кюссак, Рукадур и Коске. Их относят к граветтской археологической культуре позднего палеолита, существовавшей от 34 000 до 24 000 лет назад. Она была широко распространена в Европе, но, по словам авторов исследования, ранее не отмечалась на Пиренейском полуострове.

Исследование опубликовано в электронном научном журнале PLOS ONE.