В Турции произошло мощное землетрясение с последующим цунами

Вадим Карасев

В районе турецкой провинции Измир зарегистрировали землетрясение с очагом на глубине 16,5 км. Катаклизм достиг такой мощности, что отдельные здания в регионе буквально сложились, а вскоре после первых толчков на прибрежные города обрушилось цунами.

Землетрясение ощущалось и в соседних провинциях, а также в Стамбуле. В Измире сообщили, что разрушены около двадцати зданий. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало. Судя по видео, по крайней мере часть жителей успели покинуть дома, прежде чем оказались уничтожены.

BREAKING - Footage of a building collapsing in the background after a powerful earthquake hit near #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/1UWpYxWHeU

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020

VIDEO — Footage shows building destroyed by powerful tremor that struck western Turkeyhttps://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/OiSkUnm1Cj

— DAILY SABAH (@DailySabah) October 30, 2020

Over 20 Buildings have Collapsed after 6.9 Magnitude Earthquake in #Izmir ,Turkey



And they are going Down pic.twitter.com/4FKw8y9OgN

— Megh Updates 🚨 (@MeghUpdates) October 30, 20201/32/33/3

На населенные пункты Турции и Греции, находящиеся у моря, сразу после землетрясения налетели морские волны рекордных размеров, там тоже наблюдаются серьезные разрушения и затопления. Местные жители и СМИ отмечают, что несмотря на масштабный ущерб для имущества, цунами не привело к массовой гибели людей.

BREAKING: A #tsunami warning has been issued after an #earthquake with a magnitude of up to 7.0 struck #Turkey's #Aegean coast, north of the Greek island of #Samos. Vision has emerged of what's reportedly tsunami-related flooding in #Seferihisar, south-west of #Izmir #deprem pic.twitter.com/EP9JGDHwkZ

— Auskar Surbakti (@AuskarSurbakti) October 30, 2020

A tsunami has just hit Vathy town Samos, huge damage to property, as of yet only a few injured. Greek government expecting second tsunami #tsunami #samos #greece #earthquake pic.twitter.com/aVk0kabDKu

— Fareid Atta فريد عطا (@atta_fareid) October 30, 2020

Известно, что очаг землетрясения залегал в Эгейском море. Наибольший ущерб по всей видимости понесла Турция, но отголоски катаклизма ощущались даже в Великобритании.