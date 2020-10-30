В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-19

Влада Некрасова

Министерство здравоохранения планирует ввести новый метод диагностики коронавируса с помощью быстрых тестов на антигены. Для этого в Минздраве просят выделить около 2 миллиардов гривен.Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.По его словам, соответствующий запрос уже был сделан к правительству."Мы будем вводить новый метод тестирования, который только появился в мире. Это быстрые тесты на антиген. Мы уже подали соответствующие изменения к определенным постановлениям, а также запрос на получение дополнительных средств. Это около 2 миллиардов гривен, которые нам необходимы на борьбу с COVID-19, львиная доля на этот метод тестирования", - сказал Степанов.Министр отметил, что в такой способ хотят увеличить количество проводимых тестирований на коронавирус.