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В Украине новое карантинное зонирование: кто попал в “красную зону”

В Украине новое карантинное зонирование: кто попал в “красную зону”

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На фоне нового антирекорда по количеству заболевших COVID-19, c понедельника, 2 ноября, в Украине начнет действовать новое карантинное зонирование.

Решение принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В «красную» зону карантина попали 11 областных центров. Киев пока остается в «оранжевой» зоне.

К «красной» зоны со 2 ноября относятся:

города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский и Терейский районы Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попильнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Пологовский район Запорожской области;

город Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;


города Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов и Обуховский район Киевской области;

Марковский и Троицкий районы Луганской области;

Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

города Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;

город Полтава Полтавской области;

города Ровно и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Острожский районы Ровенской области;

города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Казовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

город Харьков, Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочиский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Выжницкий, Застнивский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

город Чернигов и Варвинский район Черниговской области.

«Зелеными» и «желтыми» остались только некоторые районы Херсонской области.

Напомним, на утро 30 октября в Украине подтверждены 378 729 случаев заболевания COVID-19, из них 7 041 летальных, 155 026 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 8 312 новых случаев заражения.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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