Вкусно и полезно – амарант овощной

Анастасия Иванова

Семена, стебли и листья амаранта не только употребляют в пищу, но и широко используют в знахарстве. Растение очень полезно, и обладает ценными лечебными качествами, и поэтому для него обязательно стоит выделить на своем участке небольшую грядку.

Агротехника выращивания

Амарант любит и солнце, и воду. К тому же это растение очень теплолюбиво. Растет культура на любом грунте, даже на песчаном и каменистом. Можно выращивать амарант даже на солончаке.

Спустя пару месяцев после посадки уже можно снимать первые урожаи листьев. Семена вызревают примерно через четыре месяца.

Амарант – это растение-сидерат, которое поможет улучшить качество земли на участке. Поэтому корни амаранта после снятия урожая оставляют в земле. И семья получит витаминную добавку к ежедневному рациону, и земля будет хорошо удобрена органикой.

Для посева амаранта на рассаду оптимальное время начало апреля. Высевать семена можно в ящики с обычной огородной землей. Семена слегка прикрывают землей и оставляют ящик в тёплом и хорошо освещенном помещении. Уже спустя неделю дружно появятся всходы.

Когда появятся первые настоящие листочки, рассаду распикируют по отдельным емкостям. Высаживают амарант через рассаду, когда установится настоящее тепло.

Еще амарант можно посеять сразу на грядки. Когда воздух прогреется до +6 градусов, можно приступать к посеву. Семена заделывают в грунт на глубину 2 см, оставляя небольшое расстояние в рядках и между сеянцами. Желательно между кустами оставить минимум 15 см. междурядья должны быть минимум 30 см.





Первый месяц роста амаранта – это самое важное время. Почву вокруг растений обязательно надо взрыхлять, и пропалывать сорную траву. Грядку желательно мульчировать, чтобы земля все время оставалась влажной. На этом этапе под культуру вносят органику.

На второй месяц жизни амаранта уже можно порадоваться первым результатам труда. Каждый день растение будет набирать около 5 см. самое важное в этот период – это регулярный полив.

Когда кустики достигнут 20 см, можно срезать первые верхушки для салата. Семена начинают вызревать в августе. Метелки срезают в конце лета, чтобы семена не осыпались на землю. Дозревать семена оставляют в темном и сухом помещении.

Популярные сорта для приусадебного участка

Универсальный сорт амаранта для выращивания на своем приусадебном участке Валентина. Сорт вызревает рано, имеет фиолетовую окраску. Первую зелень можно срезать уже спустя 40 дней после посева.

Еще один сорт раннего созревания Крепыш. Дает много сочной зелени. Набирает в высоту до метра. Срок созревания примерно 2 месяца.

Белый лист можно выращивать как комнатное растение. Сорт подходит и для зимнего выращивания. Когда кустики достигнут в высоту 20 см, можно начинать срезать зелень.