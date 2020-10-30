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Власти Адыгеи спрогнозировали восстановление экономики после COVID-19

Власти Адыгеи спрогнозировали восстановление экономики после COVID-19
Экономика Адыгеи, согласно трехлетнему прогнозу властей, со следующего года начнёт восстанавливаться после периода ограничений, спровоцированных пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В Адыгее составлен прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года. Согласно документу, от ограничительных мер, принятых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в первую очередь пострадали сферы потребительского рынка, строительство и туриндустрия, снизились доходы населения, сообщает пресс-служба. По данным республиканского минэка, оценка ВРП в 2020 году, в отличие от показателей предыдущих двух лет, характеризуется отрицательной динамикой, снижение составит более 3%.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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