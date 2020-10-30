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Военачальники Армении и Азербайджана встреятся в Самарканде

Военачальники Армении и Азербайджана встреятся в Самарканде

Азербайджан и Армения примут участие в заседании Комитета начальников штабов Вооруженных сил входящих в СНГ государств. Главы военных делегаций государств обменяются мнениями по складывающейся военно-политической обстановке по периметру границ стран СНГ, сообщает Минобороны РФ.

Очередное заседание Комитета начальников штабов пройдет в пятницу в Самарканде (Узбекистан) под председательством начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала армии Валерия Герасимова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В заседании планируется участие военных делегаций Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегаций Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Участники заседания обсудят вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности и обменяются мнениями о военно-политической обстановке по периметру границ стран СНГ, добавили в Минобороны.

Ситуация между Арменией и Азербайджаном обострилась 27 сентября. Тогда Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.

Ранее Соединённые Штаты объявили о гуманитарном перемирии в Карабахе, которое должно было вступить в силу с 08.00 утра по местному времени (07.00 мск) 26 октября. Это стало третьей инициативой о прекращении огня в гуманитарных целях. Прежние договорённости были нарушены, стороны обвиняли в этом друг друга.

Первая инициатива исходила от России, перемирие после трёхсторонних переговоров в Москве между главами МИД РФ, Армении и Азербайджана должно было вступить в силу 10 октября. Вторая — от Франции, но и объявленный на 17 октября «режим тишины» не был соблюдён.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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