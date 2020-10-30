За отдых в Тюменской области теперь можно вернуть до 20 тысяч рублей.

Влада Некрасова

Второй этап программы туристического кешбэка, который стартовал в середине октября, включает теперь еще больше предложений по разнообразному отдыху в Тюменской области. Туристы смогут вернуть до 20 тысяч рублей за тур или бронирование проживания.

Напомним, правительство страны продлило программу путешествий по России с кешбэком, а вместе с этим утвердило новые условия для ее участников. Все изменения коснутся и отдыха в Тюменской области. Старт продажи туров назначен на 15 октября.

На втором этапе программы кешбэка за тур по России максимальный размер денежного возврата за поездку составит 20% от ее стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Еще одним приятным нововведением является отмена минимальной стоимости путевки, за которую можно получить кешбэк. Изначально она составляла 25 тысяч рублей.

Кроме того, с четырех до двух ночей сокращена продолжительность тура или проживание в гостинице, а это значит, что кешбэк можно получить и за тур выходного дня. Также разрешено бронирование номеров в отелях на туристических агрегаторах.

Купить туры и проживание с кешбэком на новых условиях можно будет до 5 декабря 2020 года включительно, а саму поездку нужно осуществить до 10 января 2021 года включительно. То есть, под действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники.

Обязательное условие программы – оплата картой «Мир» – осталось прежним. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Путешественники уже оценили преимущества этой программы в целом, и отдыха в Тюменской области в частности. При этом активно пользуются ею не только отдыхающие из других регионов, но и местные жители.

«Это отличная программа особенно для пенсионеров. Ежегодно мы с подругами отдыхаем в санатории «Сибирь». На этот раз оформила поездку по программе туристического кешбэка, очень довольна», – поделилась мнением жительница Тюмени Мунира Геринг.

Найти туры с кешбэком в Тюменскую область можно на сайте мирпутешествий.рф или непосредственно у туроператоров – членов АТОР.

НЕ ТОЛЬКО КЕШБЭК: В ТЮМЕНИ ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Тюменская область еще 10 августа запустила региональную туристическую программу лояльности «Сибирское гостеприимство», участвуя в которой, россияне могут отдохнуть в Тюмени и Тобольске на специальных условиях.

Программа, в которой участвуют отели, термальные комплексы и рестораны в Тюменской области, предусматривает существенные скидки для туристов (например акции «3 ночи – 4-я в подарок», бесплатное проживание детей с двумя взрослыми, существенные (10-20%) скидки на меню в барах и ресторанах).

Программа продлится до конца 2020 года. Подробности – в этом материале «Вестника АТОР».

