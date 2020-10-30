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Зампред Центробанка и эксперты дали советы начинающим инвесторам

Зампред Центробанка и эксперты дали советы начинающим инвесторам
Зампредседателя Банка России и международные инвесторы порекомендовали начинающим инвесторам диверсифицировать свои вложения, вкладывать на долгий срок и помнить, что дополнительный доход всегда связан с риском.


"Наверное, три момента, которые хотелось бы подчеркнуть. Первое, это безусловно будет диверсификация, второе - это то, что действительно, инвестиционный горизонт для операций на рынке ценных бумаг, он исчисляется годами. Да, туда можно вкладывать сбережения, которые вам не понадобятся в течении трех-пяти лет, поскольку должна быть возможность, так скажем, пересидеть всю ту волатильность, которая из года в год может происходить", - сказал Заботкин на международном форуме "Россия Зовет!" в ответ на вопрос старшего вице-президента банка ВТБ Владимира Потапова.

"То есть в этом смысле это долгосрочные инвестиции, те средства, которые вы накапливаете, чтобы поехать в отпуск в следующем году, должны лежать без депозита в банке. И третий момент, надо всегда помнить, что дополнительный доход всегда связан с дополнительным риском", - добавил зампред ЦБ.

СОВЕТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТОРОВ

В целом большинство международных инвесторов форума отметили необходимость диверсифицировать риски. Глава отдела глобальной экономики и стратегии Allianz Global Investors Стефан Хоффрихтер призвал диверсифицировать инвестиции всеми возможными способами: держать в портфеле различные активы, в том числе диверсифицировать бумаги по различным регионам.


"Диверсифицироваться по классам активов: акции, облигации, валюты – как национальные, так и зарубежные. Но прежде всего нужно искать доходность – реальный доход от инвестиций", - добавил управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль.

Хоффрихтер порекомендовал приобретать рисковые активы, при этом уточнил, что это должны быть акции различных регионов мира. "Не только ориентироваться на динамику цен дорогих секторов, а пытаться ориентироваться и на доход от дивидендов. Еще один важный совет, который я хотел бы дать, – это мыслить долгосрочно: не пытаться ловить все технические взлеты и падения, а покупать и держать", - сказал он.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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