Заражение Covid-19 отложило визит экс-президента Армении в Москву

Влада Некрасова

Экс-президент Армении Роберт Кочарян, который планировал поездку в Москву для проведения консультаций по карабахскому конфликту, не в состоянии отбыть в Россию из-за заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сегодня, 30 октября, сообщили в офисе бывшего армянского лидера.

«Роберт Кочарян намеревался вылететь в Москву в ближайшие дни и сдал тест на Covid-19, что является обязательным для въезда в РФ. Результат теста оказался положительным, что было полной неожиданностью, так как у него не было и до сих пор нет никаких симптомов болезни. К сожалению, в сложившейся ситуации поездка в Москву и организация различных встреч стала временно невозможной», — говорится в заявлении представителей экс-президента.

Как сообщало ИА Newstes, экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян планировали отправиться в Москву для обсуждения ситуации в зоне карабахского конфликта с представителями российской политической элиты. Бывшие армянские лидеры по итогам встреч в российской столице предложат правительству республики «конкретные решения в создавшейся ситуации» вокруг Нагорного Карабаха, пояснила ранее в пятницу пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян. По её словам, с просьбой одобрить поездку первого и второго президентов Армении в Москву ещё 20 октября во время встречи с Николом Пашиняном к нему обратились два бывших президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — Аркадий Гукасян и Бако Саакян. Отмечалось, что у главы армянского правительства не возникло возражений по данному вопросу.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.