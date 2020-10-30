Зеленский поручил создать украинскую космическую ракету до 2024 года

Алексей Вольцев

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать ракетный носитель лёгкого класса. Глава государства хочет, чтобы ракету для освоения космоса до конца его президентского срока, то есть до марта 2024 года.

Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегической промышленности Олег Уруский.

По его словам, главной проблемой на пути реализации этой идеи является отсутствие финансирования. Планируется, что для создания ракеты-носителя будут привлекать средства инвесторов, в том числе и иностранных государств, поскольку Украины сейчас таких средств не имеет.

«Президент поставил задачу и заявил, что у него один из приоритетов — это развитие ракетно-космической отрасли, создание ракетного носителя легкого класса. У нас уже есть несколько вариантов, несколько проектов», — сказал Уруский.

Министр подчеркнул, что инвесторами проекта могут быть как частные лица, так и иностранные государства.

Стоит заметить, что это уже не первый случай, когда в Киеве вдруг «вспоминают», что Незалежная является «великой космической державой».

Ранее ИА Newstes сообщало, что Украина собиралась построить космодром в Австралии, а потом начать осваивать Луну вместе с американцами.