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Женский гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года

Женский гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года

Начинается последний месяц осени, который обещает быть насыщенным и активным. В женском гороскопе дамы найдут полезные рекомендации, благодаря которым получится выбрать свой путь к счастью и с легкостью противостоять невзгодам.


Завершение осени — ответственное время: год подходит к концу, и дел прибавляется. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют всем женщинам уже с понедельника брать бразды правления в свои руки и не забывать о восполнении энергии: она понадобится не только для решения возникающих вопросов, но и для обретения гармонии в личной жизни. Рекомендации астрологов помогут подготовиться к грядущей неделе и не допустить промахов.

Женщина-Овен

Женщины-Овны в начале ноября благодаря поддержке звезд и планет смогут активно работать и добиваться новых целей. Эта неделя даст огромные возможности для тех, кто сможет их увидеть и не станет отворачиваться от перспективных дел. Активным Овнам не составит труда направить энергию в русло решения важных вопросов и уже в выходные получить заслуженную награду. Их самооценка будет на высоте, а значит, нужно включаться в работу с первого дня недели и не бояться трудностей.

Женщина-Телец

В начале недели женщинам-Тельцам астрологи рекомендуют привести чувства к гармонии, чтобы не тратить времени на обиды. Настроившись на успех, получится не только выполнить запланированные дела, но и насладиться взаимными чувствами, найти время для того, чтобы расслабиться в компании друзей или в одиночестве, посвятив несколько часов любимому хобби. Восстановление энергии поможет провести неделю в позитивном настрое и с легкостью решать возникающие проблемы.


Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам на этой неделе астрологи прочат романтические приключения. Личная жизнь окажется для них на первом месте. Близнецы смогут пользоваться своей эмпатией для того, чтобы понимать чувства окружающих, а также представать в наилучшем свете как перед новыми знакомыми, так и перед своей семьей. Работа также будет важна, однако энергетика звезд и планет настроит Близнецов на завершение текущих дел. Затевать что-то новое, пока в душе весна и любовь, чревато ошибками.

Женщина-Рак

Раки на этой неделе смогут преуспеть, если обратят внимание на свои сильные черты характера. Смелость и упорство не позволят манипуляторам взять верх, однако защититься от них стоит, чтобы не тратить силы на неприятное общение. Также эта неделя подходит для того, чтобы завершить долгоиграющие проекты. Поддержка звезд и планет поможет сосредоточиться и не допустить досадных промахов, а значит, нужно действовать, не откладывая работу в долгий ящик.

Женщина-Лев

Поддержку планет и звезд женщины-Львы будут ощущать с первых дней недели. Активность и энергию Львицам важно направлять в русло решения насущных проблем, чтобы день за днем освобождаться от рутины, приближаясь к новым целям и успехам. В начале этой недели удастся поставить точку в текущих делах, а вторая ее половина будет идеальна для романтических отношений и обретения гармонии в семье.


Женщина-Дева

Женщинам-Девам на этой неделе астрологи рекомендуют обратить внимание на дом и семью. Поддержка близких будет незаменимым подспорьем в делах, поэтому так важно уделять внимание близким и помогать друзьям. В будущем Девы сами смогут обратиться за поддержкой, получить ценные советы и преодолеть трудности благодаря крепкому плечу и добрым напутствиям. В конце недели одинокие сердца смогут найти свою любовь, если перестанут с головой погружаться в работу.

Женщина-Весы

Женщинам-Весам первая неделя ноября подарит удивительные возможности. Со 2 по 8 число энергетика звезд и планет будет помогать в любых начинаниях, а значит, можно смело браться за любую работу и не бояться промахов. Практики по наполнению женской энергией помогут справляться с трудностями и без труда покорять новые вершины. Астрологи рекомендуют каждый день начинать с улыбки, чтобы мелкие неприятности не могли стать причиной грусти.

Женщина-Скорпион

Женщинам-Скорпионам обрести душевное равновесие и достичь новых успехов поможет поддержка со стороны близких. Укрепление семейных связей и обустройство уютного уголка поможет восполнять запас сил и отдыхать в стенах родного дома. На этой неделе звезды и планеты будут гармоничны, а значит, нет причин для беспокойства. Важное правило для Скорпионов — оставлять работу за порогом дома, чтобы полноценно отдыхать и наслаждаться уютом.

Женщина-Стрелец

На этой неделе женщины-Стрельцы получат поддержку со стороны звезд и планет. Неделя будет благоприятной для решения любых вопросов, однако понедельник астрологи рекомендуют начать не с активных действий, а с планирования. Упорядочивание дел и четкий график позволят без труда завершить начатое, а также освободить время для шопинга, романтических встреч и всех тех мелочей, которые делают женщин счастливыми.

Женщина-Козерог


Женщинам этого Знака астрологи рекомендуют начать неделю с самостоятельных решений. Действуя на поводу провокаторов или манипуляторов, Козероги не добьются поставленных задач, а лишь будут топтаться на месте без возможности реализовать свои таланты и получить от жизни то, что им нужно. Лишь отделив свою работу от чужой, а свои желания и принципы — от навязанного мнения, Козероги смогут успешно завершить неделю и привлечь позитивные перемены.

Женщина-Водолей

Женщинам-Водолеям на этой неделе помогут не столько звезды и планеты, сколько осознание собственной ценности. Уверенность в своих силах, оптимизм и нежелание отдавать свою победу посторонним помогут справиться с любыми задачами. Достичь комфорта поможет также умение вовремя распознавать токсичных людей, общение с которыми не дает развиваться, заставляет испытывать недовольство собой и ложное чувство вины.

Женщина-Рыбы

Начало недели будет для женщин-Рыб более простым и понятным, чем вторая ее половина. С понедельника по четверг астрологи рекомендуют браться за сложные дела, чтоб оставить на конец недели знакомую и простую работу. С 5 ноября из-за диссонанса планет могут возникнуть недопонимания с коллегами и семьей, что повлияет на настроение и работоспособность. Справиться с этим помогут упражнения по достижению внутреннего равновесия.

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По материалам: dailyhoro.ru

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