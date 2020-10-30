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Золотая осень закончилась: синоптики рассказали, когда и где в ноябре ждать дождей со снегом

Золотая осень закончилась: синоптики рассказали, когда и где в ноябре ждать дождей со снегом

Александр ЛЕЩЕНКО, «ФАКТЫ»

В начале этой недели синоптики предупредили, что в четверг, 29 октября, может стать последним днем так называемой золотой осени в Украине, после чего погода резко изменится из-за надвигающегося циклона. По словам специалистов, 31 октября похолодание распространится по всей стране, циклон принесет дожди и даже мокрый снег.

Как долго продержатся холода и какой нам ждать погоды в ноябре? С этим вопросом «ФАКТЫ» обратились к известным синоптикам.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, дожди в Украине начнутся в последние дни октября и продержатся до 4 ноября.

— Небольшие дожди также будут 2 и 3 ноября, которые принесут атмосферные фронты и циклон, — говорит Наталья Голеня. — В эти дни температурный фон немного снизится, но будет близко к климатической норме, то есть максимальные температуры будут в пределах 8 — 12 градусов тепла, а минимальная температура до 5 ноября 3 — 8 тепла, морозов не будет. Правда, в Карпатах 30 и 31 октября возможен мокрый снег, а столбики термометров там будут колебаться от 0 до плюс 5. С 4 ноября осадки прекратятся, днем ожидается около 10 градусов тепла, а по ночам температура воздуха может снижаться местами к слабому морозу.

В пятницу, 30 октября, по всей Украине ожидаются дожди, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе и местами в севере столбики термометров покажут плюс 10, а в Крыму воздух прогреется до 18 градусов тепла.

В субботу, 31 октября, дожди возможны по всей территории страны, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе и местами в севере столбики термометров покажут плюс 10, а в Крыму воздух прогреется до 18 градусов тепла.


В воскресенье, 1 ноября, дожди возможны во многих областях, кроме западных, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в западных, северных и центральных областях столбики термометров опустятся до отметок плюс 6, а в Крыму воздух прогреется до 13 градусов тепла.

В понедельник, 2 ноября, дожди сохранятся во многих областях, кроме западных, скорость ветра — около 12 метров в секунду. Днем в западных, северных и центральных областях столбики термометров опустятся до отметок плюс 6, а в Крыму воздух прогреется до 13 градусов тепла.


По словам народного синоптика Владимира Деркача, начало последнего месяца осени будет дождливым, но приблизительно к середине первой декады ноября придет тепло — бабье лето.

— Это тепло захватит и первые дни второй декады ноября, — рассказал «ФАКТАМ» Владимир Деркач. — А в середине ноября погода испортится, придут средней интенсивности дожди, переходящие в снег. К счастью, снижение температуры продлится всего три дня, потом снова вернется тепло. В последней декаде температура хотя и снизится, но не критически — минусовая будет наблюдаться по ночам и изредка днем.

Напомним, ранее другой народный синоптик Леонид Горбань в своем прогнозе «ФАКТАМ» обещал, что в конце октября будут дожди. «Температура воздуха в Украине днем будет 17 — 18 градусов тепла, а по ночам ожидается плюс 2 — 4», — отметил синоптик.

До этого Владимир Деркач прогнозировал «ФАКТАМ», что зима начнется с незначительного похолодания, но порадует и нетипичным для этого периода теплом — зимним бабьим летом.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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