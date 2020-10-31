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Баку и Ереван договорились не вести огонь по мирным объектам и населению

Баку и Ереван договорились не вести огонь по мирным объектам и населению

После переговоров в Женеве Армения и Азербайджан заявили, что прекращают обстрелы гражданских объектов и будут сотрудничать в поиске и возврате тел погибших. Также воюющие стороны обязались обменяться списками военнопленных.

Об этом говорится в заявлении Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров в Женеве 30 октября.

Сопредседатели группы ОБСЕ Игорь Попов из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шофер из США встретились с главами МИД враждующих сторон Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

По итогам встречи стороны пообещали:


Не наносить преднамеренные удары по гражданскому населению и невоенным объектам;
Активно участвовать в операциях по поиску и обмену останками погибших на поле боя и обеспечить безопасность таких работ;
Передать в ОБСЕ и в Международный Красный Крест списки военнопленных для доступа к ним и возможного обмена в будущем;
Составить списки вопросов и комментариев по поводу возможных механизмов проверки прекращения огня в соответствии с принятыми 10 октября в Москве решениями.

25 октября представители внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана уже встречались в Вашингтоне, где договорились прекратить обстрелы. Однако в течение часа после перемирия Баку и Ереван обвинили друг друга в его нарушении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что «оптимальным решением» карабахского конфликта станет ввод российских миротворцев в спорный регион. В Кремле ответили, что миротворцы могут быть введены только после согласия обеих сторон.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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