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Белоруссия с 1 ноября приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранцев

Белоруссия с 1 ноября приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранцев

Белоруссия с 1 ноября приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства. Об этом пишет ТАСС.

К сообщает Госпогранкомитет, это сделано целях предотвращения распространения COVID-19.

Данное ограничение не распространяется на граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Белоруссии в Россию. Ограничения, вводимые с 1 ноября, не распространяются на лиц, прибывающих в Белоруссию через аэропорт Минска.

Разрешен въезд для иностранцев, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, глав и участников официальных делегаций, оказывающих международную безвозмездную помощь Белоруссии, водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений, членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

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По материалам: pnp.ru

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