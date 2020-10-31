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Белоруссия закрыла для иностранцев все границы, кроме аэропорта в Минске

Белоруссия закрыла для иностранцев все границы, кроме аэропорта в Минске

Белоруссия закрыла государственную границу из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом сообщает Госпогранкомитет республики.

«С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощённого пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах <> в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19», — говорится в сообщении.

Ограничения не распространяются на ряд иностранных граждан, в том числе на владельцев дипломатических паспортов, водителей международных перевозок и почты, поездных бригад международных поездов, родителей, детей или супругов граждан Белоруссии, россиян, следующих транзитом через Белоруссию, а также на «иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь».

Также в республику можно будет попасть через национальный аэропорт Минск, на который ограничение не распространяется.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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