Бьюти-дайджест: от Марион Котийяр в рекламе до вибратора от Лили Аллен

Вадим Карасев

Режиссер "Чернобыля" снял мини-фильм с Марион Котийяр для Chanel, Жизель Бундхен поделилась бьютихаком по уходу за кожей, Лили Аллен представила свою собственную секс-игрушку и рассказала об оргазмах, а поклонники Ким Кардашьян в очередной раз уличили ее в фотошопе. О чем еще говорили на этой неделе в мире бьюти — читайте в нашем материале.

Марион Котийяр снялась в новой рекламной кампании аромата Chanel N°5

45-летняя актриса Марион Котийяр и 45-летний артист балета Жереми Белингар снялись в новой рекламе легендарного аромата от Chanel. Отношения Марион с маркой начались еще на заре ее карьеры, однако лицом аромата оскароносная актриса стала впервые.





Тесную связь с N°5 я ощутила мгновенно, и это больше, чем просто аромат: это настоящее произведение парфюмерного искусства,

— говорит звезда.





В разные годы парфюм представляли многие знаменитости: от Мэрилин Монро, которая в 1954 году осмелилась заявить, что спит обнаженной (лишь несколько капель Chanel N°5), до Николь Кидман, Катрин Денев или Кароль Буке.

Отдельно хочется отметить режиссера нового ролика. Им стал Йохан Ренк, известный своими музыкальными клипами, рекламными кампаниями, фотографиями и сериалами. Последний, "Чернобыль", получил множество наград. С домом Chanel Ренк работал два раза: он снял Киру Найтли для кампании Coco Madmoiselle и Лили-Роуз Депп для N°5 L'Eau.





Вдохновением для новой кампании стала сильная женщина (кто же еще в эпоху self-made woman). Песня Team новозеландского автора по имени Lorde, задающая ритм всему фильму и аранжированная специально для него Флавьеном Берже в исполнении Марион Котийяр, — это ода современной любви, в которой два человека говорят на равных.

На видео актриса предстает в платье с вышивкой из золотого кружева, выбранном Виржини Виар, креативным директором модного дома.

Мы взяли за основу платье, которое носила Мадемуазель, увековеченное фотографом Сесилом Битоном в 1937 году, оно особенно нравилось Карлу Лагерфельду... Мы доработали его так, чтобы Марион почувствовала его своим, чтобы в нем она могла танцевать, чтобы платье служило ей, а не наоборот. Вышивка, мотив из цветов и листьев, была доверена виртуозности шестнадцати вышивальщиц дома Lesage. На создание этого невесомого платья потребовалось более 900 часов работы,

— объясняет Виржини Виар.

Жизель Бундхен поделилась бьютихаком по уходу за кожей (каждый может повторить его)

Вы когда-нибудь мечтали иметь кожу как у супермодели? Что ж, по словам Жизель Бундхен, это вполне реально. Многие думают, что звезды пользуются только дорогостоящими средствами, однако Жизель говорит, что секрет ее сияющего цвета лица — это просто H2O. Да, обычная вода.





Я умываюсь водой. Забота о своей коже — это хорошая привычка на всю жизнь. Я узнала, что для того, чтобы в возрасте у вас была здоровая кожа, в молодости нужно уделять внимание уходу,

— призналась она Allure.

Никаких пенок, гелей, лосьонов и очищающих масок — супермодель лишь умывает лицо водой, а потом наносит увлажняющий крем, крем для глаз на ночь и любимую сыворотку Dior Capture Totale Super Potent. Неудивительно, что знаменитость в интервью назвала именно это средство, ведь Жизель — лицо Dior.





Я считаю, что внешняя красота — это отражение вашего внутреннего равновесия и покоя,

— сказала она.

Супермодель признает, что простой уход за кожей может подойти не всем.

Кожа каждого человека уникальна, поэтому вам нужно найти качественные продукты и ежедневный уход за кожей, которые подходят именно вам,

— объяснила она.

Лили Аллен выпустила свою собственную секс-игрушку

Лили Аллен прошла долгий карьерный путь с тех пор, как она ворвалась на британскую поп-сцену в 2005 году: от ее дебютного сингла Smile, занявшего первое место в чартах, до звания королевы Myspace. Потом звезда впала в глубочайшую депрессию, развелась, но смогла справиться с проблемами и алкогольной зависимостью, и сейчас она счастлива в браке. В этом году знаменитость предстала в новой роли — вместе с немецкой компанией по производству секс-игрушек Womanizer она выпустила вибратор.





Если мы сможем сформировать у женщин привычку узнавать о себе, о том, что им нравится и что не нравится, и сообщать об этом своим партнерам, это будет здорово,

— сказала певица.

Liberty — легкий, сдержанный гаджет, который, по словам Аллен, "полностью отличается" от всего, что девушки пробовали раньше. Звезда рассказала, как секс-игрушки помогли ей преодолеть "барьер близости с самой собой".

Я смирилась с мыслью, что стану одним из тех людей, у которых никогда не было оргазма. Затем настал день, когда я почувствовала, что больше не могу упускать этот момент. У меня не было оргазма до 25 лет. В тот период моей жизни я не очень любила себя. Например, я никогда не достигала кульминации с партнером, вероятно, потому что я была настолько пьяна, когда занималась сексом, что чувствительность притуплялась,

— объяснила она.





Когда дело дошло до мастурбации, я не была достаточно настойчивой, я просто каждый раз сдавалась. Я чувствовала себя странно, пытаясь доставить себе удовольствие, это не было чем-то естественным для меня. Затем я открыла для себя секс-игрушки, и это сломало барьер близости с самой собой. Отсутствие мастурбации заставило меня больше возмущаться мужчинами, потому что мне казалось, что они обязаны заставить меня кончить, а они не доводили меня до оргазма. Я думала: "Как они посмели! Им нет дела до меня!". Но вы должны заботиться о себе сами и говорить, что вам нужно и что вам не нравится в отношениях. Когда я стала регулярно мастурбировать, это значительно изменило мою сексуальную жизнь,

— призналась Лили.

Певица планирует продолжить сотрудничество с Womanizer и, возможно, поэкспериментировать с другими продуктами. Что касается ее творчества, то сейчас она работает над альбомом, также у нее есть несколько других музыкальных проектов.

Поклонники Ким Кардашьян в очередной раз обсуждают ее "нелепую" ретушь фото

Фанаты Ким Кардашьян могут бесконечно делать три вещи: спорить насчет проделанных операций, обсуждать ее многомиллионный доход и... уличать в использовании фотошопа. Звезда, которая на днях отметила 40-летие, опубликовала в инстаграме снимок, сделанный на пляже. Пользователи сети внимательно рассмотрели кадр и не нашли на нем правой руки звезды.





А где остальная часть твоей руки, Ким?

У девушки руки буквально нет. Хороший фотошоп, Ким,

— написали пользователи в твиттере.