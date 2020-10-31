"Благодарю за это". Правящая партия Грузии заявила о лидерстве на выборах

Влада Некрасова

Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что политсила уверенно побеждает на проходящих в стране парламентских выборах, передает РИА Новости.

"Отмечается высокая активность, благодарю избирателей за это. Согласно поступившей информации от наших местных избирательных штабов, "Грузинская мечта" одерживает уверенную победу на выборах", – заявил Кобахидзе, призвав граждан к активности.

Он отметил, что по данным на 15.00 (14.00 мск) более 700 тысяч сторонников правящей партии проголосовали на выборах.

Грузии после 14.00 по местному времени (13.00 мск) превысила 35%. Отмечается, что ситуация на избирательных участках в целом спокойная.

Главные из участвующих в проходящей кампании партий – "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение" – обвиняют друг друга в провокациях и фальсификациях, однако наблюдатели пока не фиксируют серьезных нарушений.