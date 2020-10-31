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Чьи ордена и медали не брали в советские музеи

Чьи ордена и медали не брали в советские музеи

Важнейшими экспонатами советских музеев, хранящих историю развития СССР и социалистического общества, были ордена и медали Советского союза, принадлежащие видным деятелям партии, науки, техники и искусства, героям гражданской и Великой Отечественной войны, а также передовикам производства. Не менее почётное место в музеях выделялась орденам, которыми награждали предприятия, учреждения, воинские подразделения и корабли.

Однако «под стекло» помещали только награды умерших, в том числе посмертно награждённых граждан, а также уже расформированных и упразднённых предприятий и воинских частей. Ордена, медали  и документы о награждении здравствующих граждан и действующих предприятий экспонированию не подлежали. Эта позиция была закреплена в приказе Министерства культуры СССР от 31 октября 1978 года.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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