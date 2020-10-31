Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Число участников проекта «Билет в будущее» в Иркутской области за неделю выросло почти на 2 тысячи человек

Число участников проекта «Билет в будущее» в Иркутской области за неделю выросло почти на 2 тысячи человек

Число участников проекта «Билет в будущее» в Иркутской области за неделю выросло почти на 2 тысячи человек

Число участников проекта «Билет в будущее» в Иркутской области за неделю увеличилось почти на 2 тысячи человек, сообщает Министерство образования Иркутской области.  

Практические мероприятия в регионе проходят с конца августа. Часть из них реализуется в онлайн-режиме.

Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются такие компетенции, как «Звукорежиссура», «Промышленная робототехника», «Туризм»,

«Лабораторный химический анализ» и «Геодезия». Всего площадки региона предоставляют возможность познакомиться более чем с 50 направлениями.
Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках нацпроекта «Образование».

Проект поможет школьникам на практике определиться с выбором будущей профессии.

Он состоит из трех этапов: профориентационной диагностики на цифровой платформе, практических мероприятий в различных форматах и выдачи индивидуальных рекомендаций по построению образовательной траектории. В рамках моделирования и проведения профессиональных проб каждый регион страны старается представить те компетенции, которые особенно важны для развития экономики субъекта Федерации.

В этом году в проекте «Билет в будущее» участвуют 78 регионов России. В прошлом году на платформе проекта зарегистрировалось уже около миллиона пользователей.

Оператор проекта – Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В детском технопарке «Кванториум» Курской области стартовали «Инженерные каникулы»
В детском технопарке «Кванториум» Курской области стартовали
Число участников проекта «Билет в будущее» в Иркутской области за неделю выросло почти на 2 тысячи человек
Число участников проекта «Билет в будущее» в Иркутской области за
В школах Белгорода открыты дежурные отряды
В школах Белгорода открыты дежурные отряды
Во Франции ввели систему пропусков, как в Москве
Во Франции ввели систему пропусков, как в Москве
Баку и Ереван договорились не вести огонь по мирным объектам и населению
Баку и Ереван договорились не вести огонь по мирным объектам
В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США
В Общественной палате РФ обсудили предстоящие выборы президента США
Небензя ответил CNN на вопрос про "отравления оппонентов Путина"
Небензя ответил CNN на вопрос про "отравления оппонентов Путина"
В Грузии сегодня пройдут выборы в парламент
В Грузии сегодня пройдут выборы в парламент
Роскомнадзор повторно требует от Google прекратить цензурировать российские СМИ
Роскомнадзор повторно требует от Google прекратить цензурировать
Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону
Экономист предложил использовать букву "К" для прогноза после пандемии
Экономист предложил использовать букву "К" для прогноза после пандемии
Кадыров вслед за Макроном пригрозил Жириновскому
Кадыров вслед за Макроном пригрозил Жириновскому

Топ на сегодня

Военачальники Армении и Азербайджана встреятся в Самарканде
Военачальники Армении и Азербайджана встреятся в Самарканде
Отлитую в честь убийства Цезаря золотую монету продали на аукционе
Отлитую в честь убийства Цезаря золотую монету продали на аукционе
Зеленский поручил создать украинскую космическую ракету до 2024 года
Зеленский поручил создать украинскую космическую ракету до 2024 года
Дженнифер Лопес рассказала, как выбивала роль в "Свадебном переполохе"
Дженнифер Лопес рассказала, как выбивала роль в "Свадебном переполохе"
Евросоюз недоволен политикой Турции и поведением Эрдоганом
Евросоюз недоволен политикой Турции и поведением Эрдоганом

Еще по теме

Свыше 16 тысяч школьников из Подмосковья зарегистрировались на платформе проекта «Билет в будущее»
В Подмосковье на 54 площадках проводятся практические мероприятия в рамках проекта «Билет в будущее»
Мероприятия проекта «Билет в будущее» пройдут на 54 площадках в Подмосковье
Стартует третий сезон профориентационного проекта для школьников «Билет в будущее»