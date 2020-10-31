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До конца 2020 года в Подмосковье будет введено 20 объектов образования

До конца 2020 года в Подмосковье будет введено 20 объектов образования

До конца 2020 года в Подмосковье будет введено 20 объектов образования, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма провел расширенное заседание, в ходе которого обсудил вопросы строительства объектов образования и культуры.

Всего в Подмосковье к 1 сентября было построено 24 объекта образования. Также было построено шесть учреждений культуры, до конца года появится еще одно.

# Общество
По материалам: edu.ru

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