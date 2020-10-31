До конца 2020 года в Подмосковье будет введено 20 объектов образования
Сегодня, 07:30 Алексей Вольцев
До конца 2020 года в Подмосковье будет введено 20 объектов образования, сообщает пресс-служба Московской областной думы.
Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма провел расширенное заседание, в ходе которого обсудил вопросы строительства объектов образования и культуры.
Всего в Подмосковье к 1 сентября было построено 24 объекта образования. Также было построено шесть учреждений культуры, до конца года появится еще одно.
По материалам: edu.ru