Глубокая осень — время борьбы с меведкой

Влада Некрасова

Совсем скоро наступят настоящие холода. А значит, сейчас самое время заняться освобождением огорода от медведки. Да, да именно осенью можно избавиться, пусть не на 100%, но от большего количества этой заразы на огороде.

Как известно, медведка зимует в почве. Но больше всего она любит теплые местечки, наподобие навозных куч и компостных ям. Пока еще не было морозов, медведка еще только ищет, где бы спрятаться на зиму. А значит, нужно приготовить такие места самостоятельно.

По перепаханному огороду раскладываем навоз. Но не просто раскладываем в качестве удобрения, а делаем ловушки для медведок.

Для этого, на расстоянии несколько метров друг от друга, накладываем навозные кучки. Размером примерно на два ведра навоза. Сверху накрываем досками, кусками шифера, пленкой. В общем, в нашу задачу входит создать теплый навозный домик, в котором медведке будет хорошо.





Вредитель обязательно в поисках теплого места, оценит вашу заботу и устроится на зимовку в подобном домике. А вот когда наступят морозы, настоящие, более 5 градусов, нам останется только вскрыть эти кучки и растрясти навоз на морозе. Если медведки на огороде много, то в каждой такой кучке может быть от 10 до 50 особей. Они уже сонные, а земля замерзла, поэтому ни убежать, ни спрятаться они не смогут. Если такую процедуру очищения проводить каждую осень, то популяция вредителя заметно сократится, а потом и вообще исчезнет.

Осенью, когда начинаются холода, хорошо бы глубоко перекопать землю. Медведки, которые уже устроились на зимовку в почву, окажутся на поверхности. Далеко не все успеют снова спрятаться так, чтобы зимний мороз их не достал. К тому же, глубокой перекопкой вы разрушите большинство ходов медведки, а восстанавливать их у вредителя уже не останется времени.

С вредителем нужно бороться постоянно. Медведка всеядна, она способна за несколько дней уничтожить все ваши насаждения. Она грызет все, что встречается ей на пути. К тому же, этот вредитель очень быстро размножается. Если пропустить осеннюю обработку огорода, зная, что у вас на участке есть медведка, то в следующем году можно ничего не сажать, так как медведка все испортит.

Время еще есть, так что вперед на борьбу с самым страшным горем огородов и участков.