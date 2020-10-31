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Явка на парламентских выборах в Грузии за четыре часа голосования составила 19,41%

Явка на парламентских выборах в Грузии за четыре часа голосования составила 19,41%

Явка избирателей на парламентские выборы в Грузии к 12:00 (11:00 мск) составила 19,41%. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анна Микеладзе, пишет ТАСС.

Самая высокая активность в одномандатном округе №19 в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети — 28,3%. Самая низкая активность в Аджарии. К 12:00 явка в этом регионе составила 17,9%.

Если сравнить данные с парламентскими выборами 2016 года, то тогда к 12:00 активность составила 19,81%. В численном показателе это 655 948 избирателей.

В Грузии 31 октября проходят парламентские выборы. В борьбу за 150 депутатских мест включились 48 партий и два политических блока. 120 депутатов будут избраны по пропорциональной, а 30 — по мажоритарной системе. В стране правом голоса обладают более 3,5 млн граждан, для них открыты более 3,8 тысяч участков для голосования.

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По материалам: pnp.ru

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