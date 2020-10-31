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Экономист предложил использовать букву "К" для прогноза после пандемии

Экономист предложил использовать букву "К" для прогноза после пандемии
Для описания траектории развития глобальной экономики после пандемии коронавируса подойдут не обычно применяемые латинские буквы U или V, свидетельствующие об общем восстановлении показателей, а скорее К, поскольку что-то пойдёт вверх, а что-то продолжит падать, считает управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль.

Существуют различные версии, по которым будет восстанавливаться мировая экономика, однако если говорить о "кривых восстановления в виде тех или иных латинских букв — то ли V, то ли U", они не подходят для текущей ситуации из-за ее нестабильности, сказал он на форуме "Россия зовёт!".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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