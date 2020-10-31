Экономист предложил использовать букву "К" для прогноза после пандемии

Влада Некрасова

Для описания траектории развития глобальной экономики после пандемии коронавируса подойдут не обычно применяемые латинские буквы U или V, свидетельствующие об общем восстановлении показателей, а скорее К, поскольку что-то пойдёт вверх, а что-то продолжит падать, считает управляющий директор по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки и глобальным политическим исследованиям TS Lombard Кристофер Гранвилль.

Существуют различные версии, по которым будет восстанавливаться мировая экономика, однако если говорить о "кривых восстановления в виде тех или иных латинских букв — то ли V, то ли U", они не подходят для текущей ситуации из-за ее нестабильности, сказал он на форуме "Россия зовёт!".