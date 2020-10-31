Кадыров посоветовал Жириновскому извиниться за его слова

Лидия Мартынова

. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал депутату Госдумы Владимиру Жириновскому извиниться после заявления парламентария о неуместности высказываний в поддержку терроризма и о полномочиях руководителей регионов.

В пятницу Владимир Жириновский, отвечая на вопрос о последних заявлениях главы Чечни заявил, что следует избегать комментариев в поддержку террористических действий и добавил, что руководители субъектов не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы.

Кадыров призвал депутата не "заикаться" о борьбе с терроризмом, поскольку сам он его "никогда не оправдает". Кроме того, добавил глава Чечни, он лично участвовал "в борьбе с этой заразой и победил, потеряв тысячи боевых товарищей".





"Жириновский, извинись за свои слова. Затем досиди до окончания своего депутатского срока в Государственной Думе. <...> Ты противоречишь российской государственной политике, обозначенным приоритетам. Ну а мою государственную позицию все знают и она простая: меня моя религия обязывает защищать государство и служить правителю, — это то, что я стараюсь делать достойно!" — написал Кадыров в Telegram.