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Кадыров вслед за Макроном пригрозил Жириновскому

Кадыров вслед за Макроном пригрозил Жириновскому

Комментарий лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова звучат так, будто он поддерживает возможные террористические действия Кадырова «удивил и возмутил одновременно».

«Лидер ЛДПР взял смелость учить глав и губернаторов своей работе. В частности, подразумевал меня и мое заявление по поводу карикатур, хотя я уже подчеркивал, что реагирую на такие вещи как мусульманин, а не политик», — пишет Кадыров в своем телетрам-канале.

Как отмечает Кадыров, Жириновский вспомнил про хозяйственные и экономические вопросы, но, заявляет глава Чечни, «если бы он хоть раз у меня поинтересовался ими, то получил бы максимально развернутый ответ и убедился, что с этим в республике все в порядке».

Как полагает Кадыров, Жириновский опять занимается самопиаром. Однако, эта тема — «совсем не такая, где можно или нужно зарабатывать пиар-очки».

«Поймите, наконец, что мусульмане даже себе не позволяют воссоздавать образ нашего любимого пророка Мухаммда. А шутить и вовсе… Обратите внимание, как в отличие от Франции все однозначно в России: священные писания защищены, наш президент понимает разницу между свободой слова и вседозволенностью, и государственная политика подразумевает конфессиональное согласие», — заявил Кадыров.

Поэтому Жириновскому лучше не касаться этой темы, предостерегает он.

«Не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура — понятия с тобой не сочетающиеся», — говорит Кадыров.

Он также призвал Жириновского «не заикаться» о борьбе с терроризмом.

«Я никогда не оправдаю терроризм, потому что, как пехотинец В.В.Путина, сам лично участвовал в борьбе с этой заразой и победил, потеряв тысячи боевых товарищей. А твои экспертные оценки о терроризме — пустая болтовня и попытка привлечь к себе внимание. Но они опасны проблемами — тебе и государству. Лучше для пиара поискать себе другие темы. В России проживает 30 миллионов мусульман. И не стоит затрагивать их религиозные чувства», — пишет Кадыров.

Жириновский, обращается к нему Кадыров, «извинись за свои слова».

Он также предостерег российских мусульман от необдуманных действий.

«Не стоит устраивать митинги возле посольств Франции в нашей стране — от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации», — заявил глава Чечни.

Кроме того, он дал совет руководству Франции — извиниться «перед мусульманами мира».

«Вы ликвидировали парня и поставили точку в совершенном убийстве. На этом все закончилось. Всё то, что было после этого — акции, заявления, призывы — к хорошему не приведёт. Остановитесь, извинитесь… Иначе все станет только хуже…», — заявил Кадыров.

Владимир Жириновский заявил 30 октября, что главам российских регионов следует запретить комментировать международные события. Так он отреагировал на скандальное заявление главы Чечни относительно «антиисламской политики» французских властей. Обращаясь к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, Кадыров заявил, что он ведёт себя как террорист, который взращивает экстремистские идеи в умах молодёжи. Он призвал Макрона готовиться к тому, что мусульмане «не позволят оскорблять имя пророка Мухаммеда». Жириновский заявил, что слова Кадырова звучат так, будто он поддерживает возможные террористические действия.

«Губернаторы не должны выступать по международным вопросам — все они должны заниматься хозяйственными и экономическими делами», — подчеркнул лидер ЛДПР.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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