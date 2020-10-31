Кадырова возмутила реакция Жириновского на его обращение к Макрону

Влада Некрасова

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Владимиру Жириновскому не поднимать темы карикатур на Мухаммада и борьбы с терроризмом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В пятницу Владимир Жириновский, отвечая на вопрос о последних заявлениях главы Чечни заявил, что необходимо избегать комментариев в поддержку террористических действий и добавил, что руководители субъектов не должны вмешиваться во внешнеполитические вопросы.