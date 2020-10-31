Как и почему Грузия за один месяц увеличила свой долг на 620 млн долларов?

Анастасия Иванова

Автор издания «Грузия и Мир» Бесо Барбакадзе в статье «Как и почему за один месяц нам добавился долг в 2 миллиарда лари» обратился к вопросу неожиданного и существенного увеличения внешнего государственного долга Грузии. Курс грузинского лари к доллару США составляет на 31 октября 1 лари — $ 0.31.

Когда власть в Грузии объявила чрезвычайное положение и сказала, что она вынуждена добавить внешний долг, это никто не опротестовал. Люди были наэлектризованы телепандемией и на это внимания не обратили. После этого утекло много воды, мы также узнали, что, оказывается, взяли в долг больше, чем нам было нужно, и эти деньги ушли не на мероприятия против пандемии, а на инфраструктурные проекты.

Никто ничего не сказал и об этом, и в данном случае полагаем, что население потеряло способность оказывать сопротивление. У него уже нет желания кричать, протестовать. Все думают о желудке, поскольку для основной части населения желудок — главное, это неудивительно, и за это не следует осуждать. Трудно, когда приходишь домой, и твой ребенок тебе говорит, что он голоден, а ты отвечаешь, мол, иду с акции протеста по поводу взятого внешнего долга, и сегодня еды у нас не будет…

По официальным данным, наш внешний долг на 20 августа текущего года составлял 20 миллиардов лари, а к концу сентября вырос до 22 миллиардов. Внимание! Вопрос: как и почему за один месяц добавились 2 миллиарда? Предположительно, власть взяла в долг еще и скрыла это. Второй вариант: мы взяли кредит под такой процент, что за месяц добавилось 2 миллиарда (например, если под 10%, как раз так и получается). Больше всего мы должны Азиатскому банку развития — 1,412 миллиарда долларов, то есть, более 3 миллиардов лари, но главное не это. Главное то, что, по грубым подсчетам, долг каждого гражданина Грузии, который родился вчера и который родится завтра, составляет 7 тысяч лари. У медали есть и обратная сторона — те, кто скончался вчера и скончается завтра, на первый взгляд, забирают этот долг в могилу, но реально они оставляют его своим детям и внукам, потому что эту сумму предстоит выплачивать из наших налогов…

Премьер заявил: полностью закрытия и объявления чрезвычайного положения не будет, потому что экономика этого уже не перенесет, будем вводить только точечные ограничения. Все это можно назвать признанием века. Власть неприкрыто говорит нам: не можем вас содержать, у нас нет денег, и нет другого пути — вы должны умереть. Да, именно в смерти выход, поскольку, если не будет строгих ограничений, если увеличение числа больных с геометрической прогрессией не сократится, с нами произойдет то, что произошло с европейским и американским континентами. Не говоря уже об Азии, где вирус уничтожил чуть ли не целые районы.

А содержать население не удается по единственной причине: большинство людей не создают блага и не могут делать ежедневные сбережения. Помните «недоброй памяти коммунизм»? Не было семьи, у которой каждый месяц на черный день не откладывалась бы определенная сумма. Эти «черные дни» тогда, в основном, заканчивались покупкой мебели и автомобиля, или хорошим отдыхом всей семьи летом на море. А сейчас не до сбережений в конце месяца, люди перешли на то, чтобы как-нибудь протянуть с утра до вечера. Проблема ежедневного пропитания стоит у многих людей. Лишь 10% населения удается как-то отложить деньги на будущее, и именно эти 10% нам сейчас говорят: проголосуйте за меня и выберите меня. Не имеет значения, это власть или оппозиция, мы практически всех видели во власти, и у всех был шанс что-то изменить к лучшему. Когда в 2020 году напоминают, что у нас круглые сутки есть электроэнергия и газ (водоснабжение в большинстве регионов не круглосуточное), о чем можно говорить?! Иностранцы собираются сделать канатную дорогу до Луны, работают в этом направлении, а у нас достижением считается, что есть свет и газ. Кто-то скажет, что мы были банановой республикой. А знаете ли вы, что в банановой республике один ящик бананов стоит 2 доллара, а у нас — 120 лари? Будете спорить, мол, то — родина бананов. Но ведь Грузия — родина винограда, а мы зимой завозим из Армении виноград на 32 миллиона долларов!

Вернемся к власти. По поводу двух миллиардов лари, прибавившихся за один месяц, молчит и оппозиция. Почему? Два варианта — или эту сумму мы заняли от такой страны, что нам не следует подымать шум, или оппозиции не интересно, она перешла только на выборы, то есть, на обустройство собственной жизни на последующие 4 года.

26 февраля 2021 года пройдет год после того, как в Грузии подтвердился первый случай коронавируса. Потом были строжайшие ограничения, комендантский час и его превосходительство антикризисный план, который должен был принести облегчение населению. И главное, минимально отразиться на экономике. Речь не о том, что план не годился, что мы не умеем даже план составить, не говоря уже об осуществлении. Ведь можно написать такой план, в случае выполнения которого, действительно будут улучшения. Так вот, все равно не выполняете (а что вы выполнили?!), и хотя бы план напишите такой, чтобы мочь сказать — вот, мол, написали, но сделать не сумели. Мы даже не в состоянии составить такой план, который поможет стране. Разговор об этом одном конкретном случае, а вы представляете, что происходит, когда дело касается долгосрочного плана развития государства? Наверное, тогда, вообще, гадают на кофе, но на это тоже нужен талант, и сомнительно, чтобы у кого-то в правительстве он был.

Для создания одного рабочего места в Грузии нужно примерно 35 тысяч лари (это тоже рассчитано государственными структурами). Так вот, на эти 2 миллиарда лари, которые добавились нам за месяц, было возможно создать 57 142 рабочих места. На прибавившийся за один месяц долг можно обеспечить более 50 тысяч семей, и вот вам ваше главное обещание — покончить с безработицей.

Простая аксиома: сильная семья — гарантия сильного государства. И как раз этого не хотят наши «стратегические партнеры». Не хотят потому, что поработить сильное государство крайне сложно, часто — невозможно… Поэтому лучше подкидывать гроши… И если одна половина Грузии копается в мусорных урнах, вторая — с утра до вечера трудится, чтобы вечером принести домой этот грош.

Выборы должны состояться любой ценой. Ну и что, что несколько тысяч человек уже инфицировано, для них созданы специальные ковид-участки, где они будут голосовать. Не проблема также, что никто не хочет быть членом такой комиссии, и когда столько тысяч человек выведут в город для голосования, возникнет новый кластер. Главное ведь, чтобы конкретные лица попали в парламент, а затем в течение четырех лет наставляли нас и… Законы принимать не смогут, поскольку, по идее, певец, пианист, баскетболист и регбист не должны уметь общаться с законами. Это — на первый взгляд, а вообще, они подсунут нам законы точно так же, как эти 2 миллиарда и… Интересно, нам ежемесячно добавляется эти 2 миллиарда, и мы идем к банкротству государства, или постепенно добавляют, чтобы мы всю жизнь были в долгах и даже думать не думали о продвижении вперед?

По положению на сегодня, реально осталась единственная рекомендация — молиться, усилить молитвы! Мы — в надежде на Бога, другого спасения, действительно, не видно.