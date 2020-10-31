Как носить свитера и кардиганы, чтобы справиться с зимней хандрой: разбираем уютные и яркие образы от звезд

Вадим Карасев

Без трикотажных и шерстяных вещей в холодный период не обойтись. И, скажем прямо, это может наскучить — несколько месяцев кряду носить свитер! Но не стоит унывать, ведь вязаные вещи могут играть не только практичную роль и согревать нас, но и стать эффектной основой модного образа. Главное, не зацикливаться на одном фасоне. В нашей подборке на примере звезд смотрим, какие вязаные и трикотажные вещи носить, чтобы не было скучно, — модных идей хватит на сезон!

Свитер с объемным узором

Рассказывать о преимуществах такого фасона и вовсе не надо — похожий свитер точно есть в гардеробе каждой. Уютный свитер крупной вязки в первую очередь ассоциируется у нас с осенне-зимним периодом, прогулками по осеннему парку и чашкой горячего какао после.

Красивый узор делает вещь более элегантной по сравнению с обычным объемным свитером. Ну а любим мы его, конечно, за универсальность — комбинировать его можно и с джинсами, и с юбкой, носить навыпуск или небрежно заправить за пояс.





Свитера в стиле "пэтчворк"

Кто сказал, что свитер должен быть однотонным? Добавить оригинальности даже повседневному образу можно с помощью стиля "пэтчворк". Сочетание разных тонов, узоров и фактур явно не оставит места скуке. Начать можно, например, с двухцветных водолазок, как у Виктории Бэкхем, ну а смелые модницы могут сразу перейти к total look в стиле японских блогеров Эми и Айи Сузуки.





Вязаные и трикотажные костюмы

В последнее время трикотажные комплекты и так только набирали популярность, ну а в 2020 году, когда домашняя мода стала главным трендом, они подавно стали главной покупкой сезона.

Теплые и комфортные, они станут незаменимой базой. Простые костюмы со свободной посадкой подойдут для дома и прогулок в парке, а вот варианты с удлиненным кардиганом, как у Натальи Водяновой, или облегающие с блестящей нитью, как у Кендалл Дженнер, подойдут уже и на выход — для встречи с друзьями или похода в кино.





Топы в рубчик

Водолазки и топы в рубчик являются отличной альтернативой для любителей фактурной вязки, когда в свитере слишком жарко или хочется надеть жакет. Среди таких фасонов легко найти и более нарядные варианты, например, как у Рози Хантингтон-Уайтли. Топы с красивой линией декольте или стилизованные под корсеты можно надеть и на свидание или романтический ужин.





Укороченные свитера

Кроп-топы были нашей любимой вещью летом, но такой фасон уже пробрался и в осенне-зимние коллекции. Тенденция наметилась еще в теплое время года, когда трендовыми стали вязаные бралетты (такой носила Кэти Холмс, например), да и Симон Порт Жакмюс со своими укороченными кардиганами подливает масла в огонь. Но если бралетт все-таки лучше оставить до потепления, то вот укороченные свитера вовсе не такие непрактичные, какими могут показаться на первый взгляд.

Носить их в стиле Хейли Бибер нашей зимой не получится, но можно комбинировать их с длинной рубашкой, джинсами и юбками с высокой посадкой или, например, надевать их поверх платья-комбинации.





Нарядные кардиганы

Кардиган все еще ассоциируется у вас с бабушкиной одеждой? Пора расставаться с этим стереотипом! Дизайнеры уже не первый сезон очарованы им и предлагают современные и нарядные вариации этой, на первый взгляд, весьма заурядной вещи.

Разноцветные кардиганы, кардиганы с вышивкой или стразами, кардиганы с контрастным кантом — есть, из чего выбрать.





Длинный кардиган

Ну а если надо утеплиться еще больше, то стоит присмотреться к внешне более классическим, но длинным кардиганам. Такой стоит купить, если до серьезных холодов собираетесь ходить в любимом пальто и любите платья. Ну а когда потеплеет, то такой кардиган сам может стать верхней одеждой — хороший вариант, если плащи и тренчи уже надоели.





Яркие свитера

Поздней осенью и зимой и так все достаточно серо и уныло (идиллические редкие дни со свежевыпавшим снегом не в счет), поэтому добавить именно на этот сезон побольше ярких вещей в свой гардероб — правильная тактика. Тем более в этом году они еще и в тренде — пример берем с Ирины Шейк, которая недавно появилась на публике в ярко-оранжевом свитере.





Трикотажное платье

Зимой часто приходится выбирать — надеть любимое платье или все-таки не замерзнуть? Ситуацию можно легко исправить, если на осенне-зимний сезон любимым сделать трикотажное или шерстяное платье (в качестве альтернативы можно выбрать и комплект из пуловера и юбки).

Благодаря эластичности такие наряды хорошо сядут по фигуре, да и фасон можно найти на любой случай: от уютного на каждый день, как у Кайли Дженнер, до изящного для торжественного выхода, как у Дианы Крюгер.



