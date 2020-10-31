Как правильно принимать подарки, чтобы не навлечь на себя беды и неудачи

Вадим Карасев

Существуют подарки, таящие в себе опасность, и принимать их стоит с осторожностью, чтобы не навлечь на себя несчастья и беды. Существуют также предметы, которые ни в коем случае нельзя дарить, чтобы ненароком не навредить дорогим сердцу людям.

Ради собственного благополучия и хороших взаимоотношений с окружением нужно уметь не только дарить, но и принимать подарки. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с тем, как сделать так, чтобы любой подарок принес радость, а не разочарования, беды и неприятности.

Какие подарки не стоит дарить и принимать

Считается, что некоторые подарки таят в себе опасность, и такие вещи не стоит дарить никому, особенно тем, кто дорог.

Как правильно принимать подарки

Часы считаются мистическим подарком, отмеряющим время жизни, а также являются символом разлуки.Ножи по поверьям опасны тем, что вносят разлад в семьи и привлекают конфликты.Зеркало, особенно подаренное случайным знакомым, может красть красоту, молодость и удачу, а также стать вещью, забирающей благополучие у человека или из дома.Ваза, особенно если она пустая, крадет здоровье и мешает воплощению в жизнь планов.Пустой кошелек привлекает финансовые трудности.Антиквариат также может быть «негативно заряжен», как и вещи, несущие в себе энергетику смерти.

Любой, даже не запрещенный подарок может стать носителем отрицательной энергетики и подпортить жизнь новому владельцу. Подарки могут дарить люди, желающие зла, и такие презенты чаще всего становятся проклятьем для того, кто необдуманно принимает их. Недоброжелатели могут наложить на подарок порчу или проклятье, а также подарить что-то с дурными мыслями, которые также сыграют свою роль и будут негативно влиять на человека, принявшего презент.

Сомнительные подарки можно принять несколькими способами:

1. Выкупить их, заплатив монеткой, желательно самого маленького достоинства. Такой механизм аннулирует неприятности и является одним из самых эффективных магических действий, перекрывающим любой негатив.

2. Принять презент со словами благодарности и ответными пожеланиями, например: «Благодарю, и желаю того же, что и вы мне, как в словах, так и в мыслях». Такой нехитрый заговор вернет злые намерения дарителю, не причинив вреда тому, кому предназначен презент.

3. Еще одним способом принять подарок, если он лежит вместе с другими, и его владелец неизвестен, является окропление презентов святой водой. Так можно обезвредить возможный подклад и избежать бед.