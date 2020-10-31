"Как прогнать этого страшного зайца?": сеть повеселил верблюд, разоряющий огороды под Харьковом

Лидия Мартынова

Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Под Харьковом в селе Борщевая жители заметили на огороде непривычного для этой местности вредителя. Урожай капусты уничтожают не зайцы, а верблюд. Видео пасущегося «корабля пустыни» приводит Telegram-канал Труха.

«Как прогнать этого страшного зайца? И кому выставить счет за капусту?» — шутит автор видео.

В соцсетях уже выяснили, что животное принадлежит местному фермеру, и тот периодически выпускает питомца искать подножный корм. Тем, кто из-за набегов верблюда лишился урожая овощей, предлагаются другие способы заработать.

Как сообщали «ФАКТЫ», верблюдов охотно приобретают частные зоопарки, но из-за особенностей поведения животные могут представлять угрозу для посетителей. Так, в США посетительница зоопарка, чтобы спастись от напуганного верблюда, была вынуждена применить необычный трюк, за который пришлось объясняться с полицией.