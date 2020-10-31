Китай может стать первым в мире — при любом исходе событий

Лидия Мартынова

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЧитать ria.ru вДмитрий КосыревВсе материалы

Выход Китая на позицию первой экономики мира может произойти в ближайшие годы: таковы экспертные комментарии к дискуссии по поводу дальнейшего развития страны.

Известно, что Китай уже является таковой, но лишь по одной из двух систем подсчета — по паритету покупательной способности валют. По другой — более распространенной системе, рассчитываемой по номиналу, он второй. Но, видимо, ненадолго.