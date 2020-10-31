Крашенинников: проверки всех сенаторов и депутатов на иностранное гражданство не будет

Алексей Вольцев

Специальной проверки всех сенаторов и депутатов на наличие у них иностранного гражданства или вида на жительство не будет. Об этом ТАСС рассказал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

31 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации. Согласно проекту закона «О порядке формирования Совета федерации», в Совфед будут входить по два представителя от каждого региона (по одному от законодательного и исполнительного органов власти), президент РФ после ухода со своего поста, а также не более 30 назначенных им представителей РФ (не более семи могут быть назначены пожизненно).

По словам депутата, любая подтвержденная информация об иностранном гражданстве или вида на жительство у парламентариев приведет к снятию с них полномочий.

«Какие-то специальные сплошные проверки проводиться не будут, но при выявлении это будет поводом для отрешения от должности», — сказал Крашенинников.

Он уточнил, что проверки в случае их проведения затронут как действующих парламентариев, так и потенциальных. «Во время выборов и в тот момент, когда органы исполнительной и законодательной власти будут выдвигать людей в Совет Федерации, проверка должна быть осуществлена», — подчеркнул он.