Кубань завершила уборку винограда, собрав более 193 тысяч тонн

Алексей Вольцев

Аграрии Краснодарского края собрали более 193 тысяч тонн винограда, показав достойный результат, несмотря на сложные погодные условия, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В этом году, несмотря на сложные погодные условия, мы смогли сохранить урожай винограда практически на уровне прошлого года – собрано более 193 тысяч тонн. В целом же за последние годы урожай янтарной ягоды вырос почти на 10%, а площадь закладки новых виноградников увеличивается более чем на 300 гектаров ежегодно. И основная часть этих площадей – это местные саженцы", - сказал Кондратьев.

Губернатор пояснил, что в крае два питомника по производству посадочного материала, который уже адаптирован к погодным условиям края.

"Сегодня мощности питомников хватает, чтобы закрыть потребности региона в саженцах на 80%", - отметил глава края. Он добавил, что большое значение имеет и господдержка – в этом году на развитие отрасли из бюджета направлено 750 миллионов рублей.