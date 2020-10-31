Кубань завершила уборку винограда, собрав более 193 тысяч тонн
"В этом году, несмотря на сложные погодные условия, мы смогли сохранить урожай винограда практически на уровне прошлого года – собрано более 193 тысяч тонн. В целом же за последние годы урожай янтарной ягоды вырос почти на 10%, а площадь закладки новых виноградников увеличивается более чем на 300 гектаров ежегодно. И основная часть этих площадей – это местные саженцы", - сказал Кондратьев.
Губернатор пояснил, что в крае два питомника по производству посадочного материала, который уже адаптирован к погодным условиям края.
"Сегодня мощности питомников хватает, чтобы закрыть потребности региона в саженцах на 80%", - отметил глава края. Он добавил, что большое значение имеет и господдержка – в этом году на развитие отрасли из бюджета направлено 750 миллионов рублей.