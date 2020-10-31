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Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября 2020 года

Любовь движет каждым из нас, и даже тем, кто пока не встретил свою половинку, обязательно повезет. О том, как сложится грядущая неделя, расскажут астрологи.


Последний месяц осени начинает свое шествие к зиме, и на этой неделе многие Знаки Зодиака почувствуют ветер перемен. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют всем без исключения познакомиться с любовным гороскопом на начало ноября, чтобы не упустить возможности найти свою половинку, а также наладить отношения в семье и насладиться яркими взаимными чувствами, не омраченными конфликтами и недовольством.

Овен

Овнам для достижения гармонии в личной жизни на этой неделе важно помнить о том, что напором не получится решить ничего. Мягкость и внимание к близким помогут гораздо быстрее найти компромиссные решения, а тем, кто одинок, не спугнуть потенциальных партнеров.

Телец

На этой неделе Тельцов ждут важные знакомства, запоминающиеся свидания и пылкие признания в любви. Однако энергетика планет может привести к тому, что за работой и делами Тельцы попросту перестанут уделять внимание личной жизни. Исправить ситуацию помогут планирование и шепотки, привлекающие любовь.


Близнецы

Близнецам на этой неделе придется делать непростой выбор: погрузиться в работу с головой или же снизить нагрузку, чтобы провести несколько романтичных вечеров. Для того, чтобы не ошибиться, стоит принимать взвешенные решения, прислушиваясь к своему сердцу.

Рак

Раки должны быть готовы к тому, что в отношениях не все будет так гладко, как хотелось бы. Придирки и конфликты могут испортить и настроение, и отношения, а значит, нужно искать компромиссные решения, чтобы забыть о разногласиях.

Лев

Львам, которые находятся в поиске, будет улыбаться удача. Поиск второй половинки будет успешным, если взять на вооружение действенные шепотки. Тем, кто уже в отношениях, астрологи рекомендуют уделить внимание делам семейным, чтобы разногласиям не было места в доме.


Дева

Девам на личном фронте могут помешать их худшие черты характера: любовь к придиркам и занудство. Два этих качества способны перечеркнуть и романтический настрой, и гармоничные отношения в семье. Наполнение женской энергией поможет Девам измениться в лучшую сторону.

Весы

Весы на этой неделе могут посвятить время семье или поискам второй половинки, если ее еще нет. Энергетический подъем и позитивный настрой помогут привлечь в жизнь любовь и гармоничные взаимоотношения с близкими.

Скорпион

Неделя будет неудачной для личных отношений, если Скорпионы будут эгоистичны по отношению к своему окружению и будут ставить свои желания превыше остальных. Быть в центре внимания с таким отношением не получится, и если хочется любви, то нужно пойти на компромисс с собой.

Стрелец

На этой неделе звезды и планеты находятся в равновесии, и Стрельцов не ждут сильные потрясения на личном фронте. Грядущая неделя обещает быть спокойной, без взлетов и падений, но скудной на романтические приключения из-за недостатка активности и желания что-то менять.

Козерог


Деловая жизнь у Козерогов на этой неделе будет на первом месте, поэтому о романтике тем, кто занят карьерой, придется только мечтать. Тем не менее исправить ситуацию получится, если настроиться на любовь и посвятить пару вечеров не делам, а налаживанию личной жизни.

Водолей

Настрой Водолеев на этой неделе будет весьма игривым, и виной тому влияние Венеры. Такое положение дел нельзя оставлять без внимания, ведь благодаря легкому настрою будет проще простого наладить семейную жизнь, а также познакомиться с интересными людьми и не отказывать себе в удовольствии пофлиртовать.

Рыбы

Рыбы могут почувствовать недостаточный отклик на свои чувства. Однако это будет просто исправить, если Рыбы не станут зацикливаться на своем настроении и покажут окружающим людям готовность идти навстречу и дарить любовь и искренние чувства сполна.

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По материалам: dailyhoro.ru

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