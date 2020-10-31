Лунный день сегодня 31 октября 2020 года

Вадим Карасев

Конец октября — время ответственное и временами опасное по своей энергетике. Провести этот лунный день успешно и без промахов помогут рекомендации астрологов.

31 октября пройдет второе за этот месяц Полнолуние, названное временем Голубой Луны. Эти сутки таят в себе опасности, которые могут поджидать на каждом шагу, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ко всему относиться ответственно и не торопиться с выводами. Осторожность и осмотрительность будут важными качествами для тех, кто не хочет оступиться.

Фаза Луны: Полнолуние в Тельце начинается в 15 лунные сутки. Астрологи называют этот день временем искушений. События будут развиваться стремительно, и их развязка будет зависеть от выбранного пути и принятых решений.

Магнитные бури 31 октября: в эти сутки солнечная активность минимальна, и магнитосфере Земли ничто не угрожает.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

осторожность и осмотрительность;доверие интуиции;планирование;своевременный отдых;домашние дела.агрессия;халатность;переутомление;стремление за чужими идеалами.

Полнолуние — время, когда энергии в избытке, и ее необходимо направлять в мирное русло. В этот день можно и нужно заниматься домашними делами, в том числе энергозатратными. К субботнему дню можно приурочить разбор вещей, чтобы избавиться от всего, что уже не имеет ценности. Старая одежда, сломанные приборы и прочий хлам несет в себе негативную энергетику и не только захламляет жилища, но и притягивает неприятности.

Что надеть в эту субботу

В день Полнолуния астрологи не рекомендуют выделяться экстравагантными образами. В субботу больше подойдет одежда приглушенных тонов, не сковывающая движения. Скрыться от неприятностей помогут оттенки серого и коричневого, а не упустить финансовое благополучие — зеленый и желтый. В качестве талисмана на этот день стоит обратить внимание на камень, подходящий по Знаку Зодиака, а также отдать предпочтение изделиям из серебра: этот металл поможет справиться с влиянием недоброжелателей.

Финансы и работа в 15 лунный день

В Полнолуние стоит сделать ставку на планирование и завершение рутинной работы. Затевать что-то новое и не до конца изученное чревато проблемами в дальнейшем. Финансовые операции будут успешными, если они заранее распланированы, а заключение сделок — только если есть уверенность в деловых партнерах.

В деловой среде внимание стоит уделить и душевному равновесию. Переизбыток энергии может спровоцировать конфликт, а значит, необходимо держать себя в руках и не забывать о практиках, которые помогут сохранить доброжелательный настрой. Одиночная работа будет предпочтительней командной.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В Полнолуние физическая активность поможет бороться с дурным настроением и стрессом. Утро стоит начать с легкой гимнастики, чтобы взбодриться, не забывать о прогулках в течение дня и упражнениях, позволяющих «сбросить пар». Поддержать организм помогут также травяные настои, которые снижают уровень агрессии, мягко воздействуя на нервную систему.

Любовь и отношения 31 октября

Последний день месяца удачен для новых знакомств, но не для серьезных решений. Легкий флирт будет уместным для тех, кто находится в поиске, а семейным парам астрологи рекомендуют провести время вместе, устроить романтическое свидание, чтобы вновь разжечь пламя любви.

Полнолуние — довольно опасный в плане эмоций период, когда любая мелочь может спровоцировать конфликт и недопонимание, а значит, в субботу нельзя поддаваться сильным эмоциям, чтобы исключить ссоры с друзьями, коллегами и близкими.