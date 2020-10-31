Макрон заявил, что во Франции нет проблем ни с какой религией

Лидия Мартынова

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что в стране к мусульманам относятся так же, как и к представителям другим конфессий, и они могут свободно исповедовать свою религию.

"У нашей страны нет проблем ни с какой религией, отношение к мусульман во Франции такое же, как и к представителям других конфессий. Мусульмане могут свободно исповедовать свою веру", - сказал Макрон в интервью телеканалу "Аль-Джазира" в день 24-летия с момента основания первого в арабском мире международного телеканала.