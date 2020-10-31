Мать двоих детей рассказала, как сократила расходы на еду в шесть раз

Лидия Мартынова

Мать двоих детей смогла сократить еженедельные расходы на еду в шесть раз, пишет Sun.

Женщина по имени Келли Коста из Великобритании рассказала, что раньше тратила на продукты около 60 фунтов в неделю, но после того, как она уволилась из-за проблем со здоровьем у ее ребенка, Коста смогла сократить расходы на питание до 10 фунтов.

Для этого женщина стала покупать исключительно продукты со скидками. Коста рассказала, что теперь она ходит в супермаркет незадолго до закрытия, когда стоимость некоторых товаров может опуститься на 75 процентов. Кроме того, она замораживает продукты, которые не съедает сразу, а также установила специальное приложение, которое предупреждает об акциях и позволяет ей получать дополнительную скидку в 10 процентов.

Помимо этого, женщина посоветовала узнавать у сотрудников супермаркета подробности о сроках снижения цены на продукты.