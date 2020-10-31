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«Мечта» в третий раз побеждает на принципиальных выборах — Иванишвили

«Мечта» в третий раз побеждает на принципиальных выборах — Иванишвили

Правящая партия «Грузинская мечта» празднует победу на принципальных выборах, заявил лидер партии и экс-премьер Бидзина Иванишвили, обратившись к сторонникам, собравшимся напротив центрального офиса партии.

«Спасибо нашим избирателям, спасибо активистам „Грузинской мечты“, лидерам, вам — молодежи, вы принесли эту победу. Нужно подчеркнуть, что „Грузинская мечта“ как партия в третий раз побеждает на принципиальных выборах. Мы получили то, что хотела наша страна — сформированную, солидную команду», — заявил Иванишвили.

В Грузии, ровно в 20.00 завершилась процедура голосования на парламентских выборах страны. По информации пресс-секретаря ЦИК Грузии Анны Микеладзе, по состоянию на 17.00 явка на парламентских выборах Грузии составила 45,77% или 1,6 млн избирателей.

Социологические компании опубликовали данные экзит-полов, согласно которым правящая «Грузинская мечта» побеждает на выборах по пропорциональной системе.

Наибольший показатель правящей партии зафиксировал экзит-пол американской Public OpinionStrategies, проведенный по заказу провластной телекомпании «Имеди TV». Согласно данным исследования, с 55% лидирует «Грузинская мечта». Далее следует оппозиционный блок «Сила в единстве» (во главе с партией Михаила Саакашвили) — 23%.

Итоги британской компании Survation, подведенные по заказу телеканала Rustavi-2, показали, что «Грузинская мечта» получила 52,26%, тогда как ее основной оппонент, оппозиционный блок «Сила в единстве» (во главе с партией Михаила Саакашвили) — 25,33%.

Согласно исследованию французской компании IPSOS, проведенному по заказу оппозиционного телеканала «Мтавари Архи», правящая «Грузинская мечта» получила — 41%, тогда как оппозиционный блок «Сила в единстве» — 33%.

Данные экзит-пола американской компании Edisson Research по заказу оппозиционного телеканала Formula дали следующие данные: «Грузинская мечта» — 46%, а «Сила в единстве» — 28%.

В Грузии состоялись очередные выборы в парламент страны, в которых принимали участие 48 политических партий и два блока. В текущем году выборы в последний раз прошли по смешанной системе, по формуле 120/30. Избиратели из 150 депутатов высшего законодательного органа страны выбирали 120 (вместо 77) по пропорциональным спискам, а остальных 30 (вместо 73) — по мажоритарным.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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