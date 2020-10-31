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Многодетные и малообеспеченные семьи в Хабаровском крае получили ноутбуки и планшеты для домашнего обучения детей

Многодетные и малообеспеченные семьи в Хабаровском крае получили ноутбуки и планшеты для домашнего обучения детей

Многодетные и малообеспеченные семьи в селе Елабуга Хабаровского края получили ноутбуки и планшеты для домашнего обучения детей, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта по обеспечению школьников из нуждающихся семей необходимой техникой для дистанционной учебы Евгению Васильеву.

«Технику получили семьи, в которых воспитывается в общей сложности 41 ребенок. Многодетные семьи и семья, где воспитывается ребенок-инвалид, который постоянно находится на дистанционном обучении, получили ноутбуки, а малообеспеченные семьи – планшеты. Всего было выдано 25 гаджетов – по одному на каждую нуждающуюся семью. В ближайшие дни волонтеры помогут им с подключением к интернету и установкой программ для обучения», – сказала Васильева.

Она сообщила, что с 21 октября школьники находятся на каникулах и пока речи о тотальном переходе учеников на дистанционное обучение не идет, однако проект реализован, чтобы семьи были готовы к возможным изменениям.

Васильева также добавила, что после окончания пандемии техника останется в семьях и пригодится для дальнейшей учебы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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Многодетные и малообеспеченные семьи в Хабаровском крае получили ноутбуки и планшеты для домашнего обучения детей
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