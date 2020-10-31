МСП Банк профинансирует создание завода стройматериалов в Северной Осетии

Влада Некрасова

МСП Банк профинансирует на сумму 265 миллионов рублей реализацию инвестпроекта ООО "ОСК 21 ВЕК", предусматривающего создание в Северной Осетии современного завода стройматериалов, которые могут быть использованы, в том числе, для сооружения высокогорного туристического комплекса "Мамисон", сообщил заместитель председателя правления банка Арсан Демельханов.

Он выступил в субботу в Беслане на совещании по перечню мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии, которое прошло с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова и главы республики Вячеслава Битарова.