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МСП Банк профинансирует создание завода стройматериалов в Северной Осетии

МСП Банк профинансирует создание завода стройматериалов в Северной Осетии
МСП Банк профинансирует на сумму 265 миллионов рублей реализацию инвестпроекта ООО "ОСК 21 ВЕК", предусматривающего создание в Северной Осетии современного завода стройматериалов, которые могут быть использованы, в том числе, для сооружения высокогорного туристического комплекса "Мамисон", сообщил заместитель председателя правления банка Арсан Демельханов.

Он выступил в субботу в Беслане на совещании по перечню мероприятий социально-экономического развития Северной Осетии, которое прошло с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова и главы республики Вячеслава Битарова.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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