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На Ямале введут в эксплуатацию 22 новых детских сада

На Ямале введут в эксплуатацию 22 новых детских сада

В Ямало-Ненецком автономном округе будут введены в эксплуатацию 22 детских сада, сообщает ТАСС.

«Наш президент поставил перед нами цель в следующем году обеспечить всех детей от полутора лет местами в детских садах. Для этого мы вводим в эксплуатацию 22 новых детских садика. Это позволит полностью ликвидировать на Ямале очередь в ясли», – информировал глава региона Дмитрий Артюхов.

Он уточнил, что это позволит устранить в 2021 году очереди в ясли.

Новые дошкольные учреждения появятся в городах и отдаленных поселках.

«Череду запуска мы уже начали – в сентябре в Азовах открылся долгожданный для жителей садик на 40 мест. Уже на финишной прямой строители в Надыме, Пурпе, Губкинском, Салехарде: там декорируют помещения, расставляют мебель и игрушки, наводят уют», – добавил Дмитрий Артюхов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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