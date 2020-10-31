На Ямале введут в эксплуатацию 22 новых детских сада

Алексей Вольцев

В Ямало-Ненецком автономном округе будут введены в эксплуатацию 22 детских сада, сообщает ТАСС.

«Наш президент поставил перед нами цель в следующем году обеспечить всех детей от полутора лет местами в детских садах. Для этого мы вводим в эксплуатацию 22 новых детских садика. Это позволит полностью ликвидировать на Ямале очередь в ясли», – информировал глава региона Дмитрий Артюхов.

Он уточнил, что это позволит устранить в 2021 году очереди в ясли.

Новые дошкольные учреждения появятся в городах и отдаленных поселках.

«Череду запуска мы уже начали – в сентябре в Азовах открылся долгожданный для жителей садик на 40 мест. Уже на финишной прямой строители в Надыме, Пурпе, Губкинском, Салехарде: там декорируют помещения, расставляют мебель и игрушки, наводят уют», – добавил Дмитрий Артюхов.