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Нардеп Культенко агитирует против законопроекта Зеленского о реформе Конституционного суда, — политолог

Нардеп Культенко агитирует против законопроекта Зеленского о реформе Конституционного суда, — политолог

Народный депутат, член фракции «Слуга народа» Артем Культенко агитирует коллег по фракции не голосовать за проект закона № 4288 «О возобновлении доверия к конституционному судопроизводству», который внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский. Об этом написал политолог Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook.


«Культенко замечен в прямой агитации против закона Зеленского», — написал политолог.

По его словам, пророссийская позиция Культенко стала заметной после того, как в ходе недавней поездки «слуг» на Донбасс народный депутат вместе с коллегой Павлом Халимоном вместо передовой отправились в Святогорскую лавру.

«Вместо того, чтобы выглядеть белыми воронами перед бойцами, некоторые особо служилые слуги поехали послужить воронам в черном. Именно там, в Святогорске, недавно проходил очередной Сивохо-шабаш руссонаемников под лозунгами миролюбия. Но в 2014 году, по свидетельству Стрелкова-Гиркина, там складировали оружие для сепаратистов», — добавил Цыбулько.

Он напомнил об опубликованных ранее свидетельствах генерала Игоря Гордийчука, согласно которым в первые дни войны на Донбассе в Святогорской лавре дислоцировался чеченский отряд спецназа, воевавший на стороне боевиков.

Как написал Цыбулько, нардепы Культенко и Халимон якобы ведут индивидуальные беседы с коллегами по фракции относительно блокирования некоторых инициатив Зеленского.

«Вот и по закону о Конституционном суде началось перетягивание канатов. Культенко замечен в прямой агитации против закона Зеленского», — прокомментировал Цыбулько.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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