NASA опубликовало жуткие звуки северного сияния Юпитера

Вадим Карасев

Специалисты американского космического агентства NASA выложили на Youtube видео с пугающими звуками, записанными с помощью различной аппаратуры в космосе. Плейлист, состоящий из "леденящих кровь шумов и свистов" был размещён в преддверии Хэллоуина.

Как известно, в космосе звуков нет, поэтому в жуткие "мелодии Вселенной" были преобразованы рентгеновское излучение, солнечные лучи и магнитные поля. Теперь можно услышать как звучит северное сияние Юпитера, взрывная волна из Кассиопеи или звук удара о плазменные волны.

Кроме исследования звуков космоса, учёные ведут оживленные дискуссии о вероятной жизни на Венере. На поверхности этой планеты удалось обнаружить аминокислоты, что может свидетельствовать о наличии ранних форм жизни в её атмосфере.

Ранее Ruposters писал о том, что 14 октября NASA подписало с семью государствами мира "Соглашения Артемиды" об освоении Луны.